В оккупированном аэропорту на Херсонщине ВСУ уничтожили российские вертолеты
16 марта украинские военные уничтожили российские вертолеты в оккупированном аэропорту Херсонской области
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ .
"ВСУ уничтожили рашистские вертолеты в оккупированном аэропорту Херсонской области", - говорится в сообщении.
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