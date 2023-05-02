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В оккупационных администрациях дефицит комплектования достигает 90%, - Сопротивление

2 мая, 2023 вторник
15:26
Война с Россией

Российские оккупационные органы исполнительной власти на временно оккупированных территориях испытывают проблемы с укомплектованием своих структурных подразделений

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Россияне не могут укомплектовать структурные подразделения оккупационных органов исполнительной власти на временно оккупированных территориях", – пишет ведомство.

Сообщается, что в некоторых случаях недоукомплектованность достигает 90%.

Это связано с тем, что россияне отказываются работать на временно оккупированных территориях Украины из-за рисков и неопределенности судьбы региона. Местное население также преимущественно либо покинуло области, либо не желает сотрудничать с рашистами.

Поэтому оккупационным администрациям не удается полноценно запустить свою работу, и россияне вынуждены искать кадровые ресурсы в других регионах.

  • В районах временно оккупированной Запорожской области подполье сообщило о создании псевдоадминистрациями планов эвакуации работников и их семей.
  • Лидер террористической "ДНР" Денис Пушилин подписал указ о создании и начале работы призывных комиссий во временно оккупированном Мариуполе.
  • Сотрудники ФСБ на временно оккупированных территориях притворяются гражданскими, провоцируют жителей, чтобы разоблачить украинское подполье.
Новости
оккупированные территории
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