В оккупационных администрациях дефицит комплектования достигает 90%, - Сопротивление
Российские оккупационные органы исполнительной власти на временно оккупированных территориях испытывают проблемы с укомплектованием своих структурных подразделений
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"Россияне не могут укомплектовать структурные подразделения оккупационных органов исполнительной власти на временно оккупированных территориях", – пишет ведомство.
Сообщается, что в некоторых случаях недоукомплектованность достигает 90%.
Это связано с тем, что россияне отказываются работать на временно оккупированных территориях Украины из-за рисков и неопределенности судьбы региона. Местное население также преимущественно либо покинуло области, либо не желает сотрудничать с рашистами.
Поэтому оккупационным администрациям не удается полноценно запустить свою работу, и россияне вынуждены искать кадровые ресурсы в других регионах.
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