Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Россияне не могут укомплектовать структурные подразделения оккупационных органов исполнительной власти на временно оккупированных территориях", – пишет ведомство.

Сообщается, что в некоторых случаях недоукомплектованность достигает 90%.

Это связано с тем, что россияне отказываются работать на временно оккупированных территориях Украины из-за рисков и неопределенности судьбы региона. Местное население также преимущественно либо покинуло области, либо не желает сотрудничать с рашистами.

Поэтому оккупационным администрациям не удается полноценно запустить свою работу, и россияне вынуждены искать кадровые ресурсы в других регионах.