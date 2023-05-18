В оккупационные администрации на востоке Украины назначают россиян: местным коллаборантам РФ не доверяет
Россияне назначают своих чиновников на руководящие должности в оккупационных администрациях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Такие кадровые назначения свидетельствуют о том, что у оккупантов есть трудности с поиском достаточного количества коллаборантов, которые могут выполнять такую работу, а также недоверие Кремля к местным предателям на временно оккупированных территориях", - пояснили в ЦНС.
Там отметили, что украинское подполье уже располагает списками российских гастролеров, поэтому все они понесут ответственность.
- Коллаборанты сбегают с временно оккупированного юга Украины.
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