Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Такие кадровые назначения свидетельствуют о том, что у оккупантов есть трудности с поиском достаточного количества коллаборантов, которые могут выполнять такую работу, а также недоверие Кремля к местным предателям на временно оккупированных территориях", - пояснили в ЦНС.

Там отметили, что украинское подполье уже располагает списками российских гастролеров, поэтому все они понесут ответственность.