Об этом сообщила депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева в эфире Еспресо.

"Россияне держат людей в заложниках. Для них важно, чтобы люди оставались, чтобы делать пропаганду. Они заставляют брать всех российские паспорта и ситуация с принудительной паспортизацией только обостряется. Люди без него не могут получить выплаты, пойти в больницу, их заставляют переоформлять автомобили и даже ограничивают доступ в интернет", - сказала она.

Сысоева добавила, что есть случаи, когда изымают паспорта Украины.

"Люди в оккупации рассказывают, что, когда останавливает российский солдат на улице, если они видят паспорт Украины, то говорят: "Если вы хотите жить в этом городе, то мы вам советуем поскорее сменить паспорт". Заставляют людей отказываться от гражданства. Россияне могут запугивать людей. Самое главное для людей там – выжить. Конечно, людей призывают не брать российские паспорта, но российские террористы ставят такие условия, что держаться становится все труднее", - подытожила депутат.