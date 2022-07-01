Об этом сообщает российское СМИ "РИА Новости".

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе запуска железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок.

Оккупанты перенесли запуск поезда "через незавершенные работы по безопасности".

Российские оккупанты говорили, что с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд из Мелитополя в Джанкой .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb