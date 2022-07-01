В оккупантов сорвался план запустить из Мелитополя в Джанкой поезд
Россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения из Мелитополя в Джанкой
Об этом сообщает российское СМИ "РИА Новости".
Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе запуска железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок.
Оккупанты перенесли запуск поезда "через незавершенные работы по безопасности".
- Российские оккупанты говорили, что с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд из Мелитополя в Джанкой .
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