В оккупантов не хватает обеспечения: в Запорожье прибыли мобилизованные россияне одеты в гражданскую одежду
На временно оккупированную часть Запорожской области прибыли новые мобилизованные россияне, одетые в гражданскую одежду
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", - рассказали в ВСУ.
- Российский агрессор продолжает обстреливать территорию Украины, с начала суток, 15 октября, россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиаударов.
- В России командиры всех уровней военно-морского флота приступили к агитационной работе, чтобы пригласить личный состав срочной службы на контрактовую.
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