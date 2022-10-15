English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В оккупантов не хватает обеспечения: в Запорожье прибыли мобилизованные россияне одеты в гражданскую одежду

В оккупантов не хватает обеспечения: в Запорожье прибыли мобилизованные россияне одеты в гражданскую одежду

15 октября, 2022 суббота
22:24
война с Россией

На временно оккупированную часть Запорожской области прибыли новые мобилизованные россияне, одетые в гражданскую одежду

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", - рассказали в ВСУ.

  • Российский агрессор продолжает обстреливать территорию Украины, с начала суток, 15 октября, россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиаударов.
  • В России командиры всех уровней военно-морского флота приступили к агитационной работе, чтобы пригласить личный состав срочной службы на контрактовую.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
мобилизация
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
Читайте также:
12 октября, 2022 среда
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
13 октября, 2022 четверг
Правительство разрешило выезд за границу еще одной категории украинцев
13 октября, 2022 четверг
Журналиста Михаила Ткача, проводившего расследование уличной гонки, на пешеходном переходе сбил автомобиль
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
15 октября
22:39
Украинская авиация нанесла 30 ударов: поражены 7 позиций ЗРК россиян и 23 района сосредоточения оккупантов
22:37
Мобилизированные в РФ
На полигоне в Белгородской области РФ "мобики" открыли огонь на поражение: 11 убитых, 15 раненых, - росСМИ
22:08
Командиры морского флота РФ приступили к агитации: обещают контрактникам высокую зарплату и гарантируют не отправлять на войну в Украину
21:58
С начала суток Россия нанесла 4 ракетных и 17 авиаударов по Украине
21:39
"Мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - Маск о Starlink
21:32
Только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тыс. домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах, - Зеленский
21:15
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 октября
21:13
Евгений Пригожин
"Война тяжелая, Третья мировая. Как таковой армии России нет". Журналист рассказал, что Пригожин говорит в колониях на Урале
21:00
Эксклюзив
Следует окружить Херсон и взять в плен или уничтожить военных РФ, которые не успеют сбежать, - генерал США Ходжес
20:55
Потери РФ приближаются к 65 тыс., но и 100 тыс. не заставят Кремль о чем-то задуматься, - Зеленский
20:35
Стерненко, Тополя и Маркус обещают $30 тыс. тому, кто возьмет в плен Гиркина
20:15
OPINION
Турул и Трезубец
20:10
Эксклюзив
Путин будет инициировать попытку договориться с Западом через Эрдогана, - Фейгин
19:54
Полноценный антидронный купол над Киевом появится через 2 года, - советник Кличко
19:44
В госдепе США отреагировали на перебрасывание российских военных в Беларусь
19:40
ДТЭК назвала улицы Киева, где возможны отключения
19:21
"Украина в ЕС и НАТО, а Путин - сдох": пехотинцы в Славянске рассказали Порошенко о главном желании
19:20
Эксклюзив
Бен Ходжес
Использование россиянами тактического ядерного оружия маловероятно, потому что не дает им никаких преимуществ, - генерал Ходжес
19:16
США требуют от ЕС вместо кредитов предоставлять Украине прямую финансовую помощь, - WP
18:40
OPINION
Собственный образ вершителя будущего мира
18:35
Румыния передаст в фонд НАТО $1,4 млн на оборону Украины, Молдовы и Грузии
18:29
Путин заявил, что РФ поддерживает Талибан в борьбе с Западом
18:19
Шольц пообещал Украине поддержку Германии на пути к вступлению в ЕС
18:09
Интервью
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий. Государство сунуло голову в песок
17:48
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по стрельбе
17:47
Ким советует россиянам гуглить "как сдаться в плен" еще до мобилизации
17:39
Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber
17:30
Эксклюзив
ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее, - генерал США Ходжес
17:30
Эксклюзив
Путину нужен собственный клан как противовес ФСБ, для этого есть Кадыров и Пригожин, - Фейгин
17:30
ВСУ сбили 11 дронов и разведчик "Орлан" над Николаевщиной, Херсонщиной и Днепропетровщиной
17:21
Касим-Жомарт Токаев
Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана
16:49
В Варшаве устроили "референдум" об "аннексии" посольства России
16:33
OPINION
Ни один оккупационный режим не облегчает жизнь. Русский – самый тяжелый
16:27
Польша приобретет у Южной Кореи 300 реактивных систем залпового огня РСЗО Chunmoo
16:23
Чиновник из Санкт-Петербурга советует уклоняющимся от мобилизации "изменить пол"
16:18
Россияне застрелили главного дирижера Херсонского театра Юрия Керпатенко
16:00
Вблизи Белгорода горит нефтебаза
15:57
Илон Маск
Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут. И наоборот, - Маск
15:54
"Поджигателям не место на собрании пожарных": вице-премьер Канады Фриланд призвала выгнать Россию из МВФ и G20
15:45
В Васильевке на Запорожье россияне незаконно держат 4 тыс. человек, - мэр Мелитополя
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV