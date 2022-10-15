Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", - рассказали в ВСУ.

Российский агрессор продолжает обстреливать территорию Украины, с начала суток, 15 октября, россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиаударов.

В России командиры всех уровней военно-морского флота приступили к агитационной работе, чтобы пригласить личный состав срочной службы на контрактовую.

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