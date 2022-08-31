В ОК "Юге" предупредили украинцев, что угроза авиаударов остается актуальной
В оперативном командовании "Юг" обратились к украинцам с напоминанием, что угроза ракетных ударов от россиян остается актуальной
Об этом сообщили в ОК "Юг".
Группировка вражеского флота в Черном море остается без изменений состава и задач. Агрессор продолжает укрывать корабли от шторма и вероятного поражения вдоль крымского побережья.
"Угрозы ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в соответствии с достижимыми районами остаются актуальными. Следуйте алгоритмам и правилам действий по воздушной тревоге, проверяйте достоверность полученной информации через подтверждение ее в достоверных источниках, не продуцируйте и не распространяйте лишнюю информацию о действиях наших подразделений, прогнозы и варианты боевых событий. Не ориентируйте врага, будьте мудры и сосредоточены. Доверьте Силам обороны профессионально выполнить свою работу", - отметили в ОК "Юг".
- 30 августа в ОК "Юг" сообщили, что на южном направлении фронта оккупанты деморализованы, но продолжают сопротивляться.
- На южном направлении фронта ВСУ масштабно обстреливают позиции оккупантов, опорные пункты, мосты, склады с боекомплектами и технику россиян.
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