Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"Сейчас стоит помнить, что коварство врага, который с ненавистью ко всему украинскому, национальному, патриотическому разрывает огнем и снарядами Украину, направлен именно на независимость нашей страны. А значит вполне вероятно, что усилятся обстрелы из артиллерийско-минеметного вооружения, могут быть совершены массированные ракетные удары по всем регионам Украины. Пытаясь доказать свое могущество вражеское войско, способное на провокации и варварство как на оккупированных территориях, так и на линии столкновения", - говорится в сообщении.

В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье .

От российских обстрелов также пострадал Днепр.

В ночь с 23 на 24 августа российский агрессор также ударил по Новобаварскому району Харькова.

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