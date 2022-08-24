В ОК "Юге" предупредили о возможных массированных ракетных ударах по всем регионам Украины
Украинцев предостерегают, что в День Независимости россияне могут прибегнуть к массированным ракетным ударам по всем регионам Украины
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"Сейчас стоит помнить, что коварство врага, который с ненавистью ко всему украинскому, национальному, патриотическому разрывает огнем и снарядами Украину, направлен именно на независимость нашей страны. А значит вполне вероятно, что усилятся обстрелы из артиллерийско-минеметного вооружения, могут быть совершены массированные ракетные удары по всем регионам Украины. Пытаясь доказать свое могущество вражеское войско, способное на провокации и варварство как на оккупированных территориях, так и на линии столкновения", - говорится в сообщении.
- В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье .
- От российских обстрелов также пострадал Днепр.
- В ночь с 23 на 24 августа российский агрессор также ударил по Новобаварскому району Харькова.
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