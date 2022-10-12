В ОК "Юг" сообщили, сколько ракет Россия держит в Черном море
В Черном море маневрируют 12 вражеских кораблей, которые держат наготове 16 "Калибров"
Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.
"Угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается чрезвычайно актуальной. Следуйте нормам и правилам безопасности, не пренебрегайте предупреждением о воздушной тревоге, тщательно проверяйте информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов, не распространяйте информацию, которая может сориентировать врага в противодействии Силам обороны", - пишут в "Юге".
В Черном море, у побережья Крыма, маневрируют 12 вражеских кораблей. Из них 2 надводных носителя крылатых ракет "Калибр", которые держат наготове 16 единиц.
В наличии рашистов также 3 больших десантных корабля.
- Утром, 11 октября, во время массированного ракетного обстрела по территории Украины россияне пытались наступать на южном фронте, однако понесли потери и отступили.
- 12 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.
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