В ОК "Юг" сообщили, сколько ракет Россия держит в Черном море

Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.

"Угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается чрезвычайно актуальной. Следуйте нормам и правилам безопасности, не пренебрегайте предупреждением о воздушной тревоге, тщательно проверяйте информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов, не распространяйте информацию, которая может сориентировать врага в противодействии Силам обороны", - пишут в "Юге".

В Черном море, у побережья Крыма, маневрируют 12 вражеских кораблей. Из них 2 надводных носителя крылатых ракет "Калибр", которые держат наготове 16 единиц.

В наличии рашистов также 3 больших десантных корабля.

Утром, 11 октября, во время массированного ракетного обстрела по территории Украины россияне пытались наступать на южном фронте, однако понесли потери и отступили.

12 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb