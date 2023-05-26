Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"В Черном и Азовском морях находится 7 боевых кораблей, из них один десантный корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении.

"Тем не менее уровень ракетной угрозы оцениваем как высокий, учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет", - добавили военные.

Они также напомнили, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению морских мин. Поэтому людей призывают позаботиться о собственной безопасности.