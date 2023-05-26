В ОК "Юг" рассказали об уровне ракетной угрозы и ситуации в Черном и Азовском морях
По состоянию на 26 мая Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях семь кораблей. Ракетоносители заведены в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"В Черном и Азовском морях находится 7 боевых кораблей, из них один десантный корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении.
"Тем не менее уровень ракетной угрозы оцениваем как высокий, учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет", - добавили военные.
Они также напомнили, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению морских мин. Поэтому людей призывают позаботиться о собственной безопасности.
- 25 мая все ракетоносители РФ также находились в пунктах базирования.
- 23 мая на боевом дежурстве в Черном море было восемь российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр".
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