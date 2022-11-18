Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Корабельная группировка врага все же существует, маневрирует. Сейчас есть семь кораблей, среди которых один ракетоноситель подводного базирования. Он на себе несет четыре ракеты", - кратко описала она обстановку в Черном море.

При этом пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что есть еще надводные ракетоносители, каждый из которых несет на себе по восемь "Калибров".

По ее словам, не всегда наращивание сил в море означает подготовку к массированному удару, однако день атаки все же можно определить.

"Враг использует разную практику и время от времени наращивает так называемые "усилия и сосредоточенность" под видом психологического воздействия. То есть они осознают и отслеживают наши предупреждения о том, что мы видим эти наращивания (пребывание в Черном море "Калибров"), или наоборот уменьшение этого уровня. Все это они отслеживают, но как правило, если на учете наибольшее количество "Калибров", то это означает, что за сутки будет массирован обстрел, и мы это уже определили для себя", - пояснила Гуменюк.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

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