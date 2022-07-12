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В ОК "Юг" рассказали, как обеспечивают транзит зерна через устье Дуная после освобождения Змеиного

12 июля, 2022 вторник
21:42
Экономика

Прохождение обеспечивают силы обороны путем комплексного взаимодействия Морской охраны Госпогранслужбы, ВМС ВСУ, береговых подразделений и сил противовоздушной обороны

Об этом сообщает штаб Оперативного командования "Юг".

"Силы обороны, путем комплексного взаимодействия Морской охраны Госпогранслужбы, ВМС ВСУ, береговых подразделений и сил противовоздушной обороны отслеживают и контролируют ситуацию по прохождению гражданских судов устьем Быстрым в порты на Дунае и на выход - к территориальному морю Румынии, рекомендованными путями. Пока что движение судов возможно только так, поскольку проход через терморе Украины остается заблокированным и заминированным рашистами", - говорится в сообщении.

Отдельные риски по поводу возможного поражения владельцы судов берут на себя.

"Система наблюдения за надводной обстановкой налажена, поэтому это дает возможность в случае любых проявлений агрессии в отношении гражданских судов поднимать на международном уровне вопросы ответственности за такие преступления", - добавляют в ОК "Юг".

В Администрация морских портов Украины сообщили, что освобождение острова Змеиный и деблокада устья Быстрое экономит бизнесу минимум полмиллиона долларов в сутки.

Ранее команда МИУ объявила амбициозный план: увеличить перевалку грузов в дунайских портах почти вдвое – до 25 миллионов тонн в год.

В АМПУ отмечают, что реализация этих амбициозных планов позволит избежать гуманитарной катастрофы внутри страны и предотвратить мировой продовольственный кризис, возникший в результате российской военной агрессии.

  • Напомним, 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне потребовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.  Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ обстреляли и захватили остров.
  • 30 июня россияне бежали из Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
  • 4 июля украинцы сбросили на остров флаг, а 7 июля украинские военные подняли флаг Украины на острове Змеиный, несколько месяцев находившемся под контролем российских войск и зачистистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

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война с Россией
Румыния
зерно
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