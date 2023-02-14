Инцидент прокомментировала Общественному руководительница прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и личности, запечатленные на видео. При этом Гуменюк признала, что иногда работники военкоматов ведут себя некорректно.

"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что у большинства случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев", — отметила Гуменюк.

Также она отметила, что не на всех "летающих" сетью видео зафиксированы сотрудники территориальных центров комплектования и не везде изображены меры мобилизации. По ее словам, иногда это видео задержание правонарушителя.

"В случае, если выявляются факты неправомерного поведения нашего военного персонала к людям, проводится работа, служебная проверка и даже прощение этих людей перед лицом, к которому было применено некорректное поведение. Но очень много случаев, которые искривлены и видео представлены вырезанными", — сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг".