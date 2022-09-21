Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в facebook.

По состоянию на конец суток, 20 сентября, в Черном море маневрирует корабельная группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей. Среди них 3 надводных ракетоносителя, которые держат наготове 24 ракеты "Калибр". На дежурстве также присутствуют 2 больших десантных корабля вместе с десантным катером.

"То же психологическое давление с угрозой высадки десанта. Обращаем внимание на повышенную опасность, в частности в прибрежной зоне, в районе расположения объектов критической инфраструктуры. Учитывайте изменение тактики врага, будьте бдительны и осторожны. В море вновь усилился шторм, а значит и минная опасность. К сожалению, актуальны и ракетные удары. Поэтому пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит", - отмечают в ОК "Юг".

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