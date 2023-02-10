В ОК "Юг" предупредили, что враг может готовить обстрел Украины: РФ вывела в Черное море ракетоносители
Россия вывела в Черное море три ракетоносителя после ослабления шторма, один из них – подводный
Об этом сообщает спикер Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Фейсбуке .
Общий залп может составить 20 ракет "Калибр". Назаров предупредил, что оккупанты усилили разведку беспилотниками.
"Учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам", - говорится в сообщении.
- 8 февраля сообщалось, что из-за шторма Россия не может вывести в Черное море ракетоносители. Также мощный ветер не позволяет оккупантам проводить воздушную разведку.
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