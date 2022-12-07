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В ОК "Юг" предположили, что Россия хочет использовать иранские дроны для закрепляющих ударов по украинской инфраструктуре

7 декабря, 2022 среда
15:08
война с Россией

Возможно, Россия придерживала иранские "шахеды", чтобы ими добить украинскую инфраструктуру

Такое предположение в эфире телемарафона озвучила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они (россияне, - ред.) держали эти дроны, вероятно, для закрепляющих ударов по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине. Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более дорогие, и используют также дроны. Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет им полноценно по расчетам провести свой террор", - сказала она.

  • 6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил предположение, что в российской армии закончилась первая партия иранских боевых беспилотников "Shahed-136". К этому выводу он пришел из-за того, что Россия несколько недель не запускала дроны по Украине.
  • В ночь на 7 декабря Воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 14 "шахедов".
  • 7 декабря издание Zeit отметило, что Россия, вероятно, заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет.

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