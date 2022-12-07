Такое предположение в эфире телемарафона озвучила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они (россияне, - ред.) держали эти дроны, вероятно, для закрепляющих ударов по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине. Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более дорогие, и используют также дроны. Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет им полноценно по расчетам провести свой террор", - сказала она.

6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил предположение, что в российской армии закончилась первая партия иранских боевых беспилотников "Shahed-136". К этому выводу он пришел из-за того, что Россия несколько недель не запускала дроны по Украине.

В ночь на 7 декабря Воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 14 "шахедов".

7 декабря издание Zeit отметило, что Россия, вероятно, заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет.

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