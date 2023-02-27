В ОК "Юг" оценили вероятность высадки российского десанта в Приднестровье
Высадка российского десанта в оккупированном Приднестровье невозможна, ведь для этого захватчикам нужно пересечь воздушное пространство стран НАТО
Об этом в эфире телемарафона 27 февраля сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство или стран НАТО или непосредственно Украины. Ну кто же им позволит?!" – заявила она.
"Наш отпор будет абсолютно мощным. Наши силы, сосредоточенные вдоль границы, - адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна, если они отчаянно рванут", - добавила Гуменюк.
- 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
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