Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании

23 июня, 2023 пятница
01:10
Общество

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов якобы уезжал за границу - законно

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", - сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, начальник Одесского ТЦК Евгений Борисов предоставил все необходимые документы и якобы уезжал на лечение.

Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности. Служебное расследование не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Что известно о Евгении Борисове

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания".

По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

Мир
Одесса
Испания
Война с Россией
Военные новости
Читайте также:
22 июня, 2023 четверг
Минздрав дал советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности
путін
21 июня, 2023 среда
Путин заявил о развитии ядерной триады и постановке межконтинентальных ракет "Сармат" на дежурство "в ближайшее время"
збита ракета, Київ 9 травня
22 июня, 2023 четверг
Ночная атака: украинская ПВО сбила три из четырех вражеских дронов, есть попадание
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
01:57
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 22 июня
01:42
Обновлено
В направлении Украины летят российские ракеты. Ситуация в ночь на 23 июня
01:38
Инфографика
УПЛ: Как выглядит итоговая таблица чемпионата Украины после техпоражения "Зари" в матче с "Минаем"
00:52
санкции против РФ
ЕС пошел на уступки Венгрии ради принятия 11-го пакета санкций против РФ, - Bloomberg
00:49
"Использование РФ ядерного оружия в Украине – это война против НАТО": в Сенате США зарегистрировали резолюцию
00:22
Франция победила Италию в матче фаворитов молодежного Евро-2023
00:12
Интеграцию Украины в НАТО уже поддерживают 20 стран-членов Альянса, - Шмигаль
00:11
России направят предупреждение о том, что будет в случае теракта на ЗАЭС, - Кулеба
2023, четверг
22 июня
23:52
Дания направила США запрос для обучения украинских пилотов на F-16, - Пентагон
23:46
Обновлено
Уважение суверенитета и территориальной целостности: Байден и Моди подписали совместное заявление по Украине
23:15
Не может быть завязок с оправдывающими убийство: Зеленский провел совещание по поводу духовной независимости Украины
23:12
Украина захватила лидерство в медальном зачете Европейских игр-2023
22:53
Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить катастрофу на ЗАЭС. Надо действовать, – Зеленский
22:35
Эксклюзив
Слабая реакция мира развязывает россиянам руки для техногенных катастроф, - офицер ВСУ Лапин
22:35
В Киеве открылся 11-й международный фестиваль "Книжный Арсенал"
22:31
Компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику"
21:55
Было бы лучше, если бы НАТО в Вильнюсе пригласило Украину к членству: Дуда об ожиданиях от саммита Альянса
21:52
Эксклюзив
У россиян осталась одна дорога через Армянск, соединяющая Крым с оккупированной территорией Украины - военный аналитик Гетман
21:49
ПАСЕ
ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Формулы мира и вступлении Украины в НАТО
21:45
"Я хочу, чтобы это были отношения между странами, которые являются членами ЕС и НАТО", - Дуда об Украине и Польше после войны
21:05
"Даже под нейтральным флагом": ПАСЕ приняла резолюцию о недопуске РФ и Беларуси к Олимпийским играм-2024
21:03
Терлюга завоевала золото в карате. Как Украина выступает 22 июня на Европейских играх-2023
20:28
Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
20:04
Во временно оккупированной Херсонской области замечены вспышки вирусного гепатита, но россияне пытаются скрыть это, - Генштаб
20:00
Обзор
Победные новости 484-го дня войны: хлопок на Чонгарском мосту, а закон о запрете импорта книг из РФ и Беларуси уже подписан
20:00
OPINION
Сортировщик диктаторов
19:43
"Памагите! У нас три 300-х!": СБУ показала поражение оккупантов дроном и их перехваченный разговор
19:29
Обзор
В чем разница между NASAMS и Patriot и как эти системы работают в Украине
19:23
На конференции по восстановлению Украины в Лондоне собрано около $60 млрд, - СМИ
18:55
Эксклюзив
Коррупция внутри страны может сыграть против украинских военных, – американский журналист Дэвид Саттер
18:49
Подозреваемому по делу закрытого при обстреле укрытия Ткачуку объявили еще одно подозрение
18:46
ООН внесла Россию в список позора за преступления в отношении украинских детей
18:44
"Отвоевать больше, чем территорию": TIME посвятил обложку плану Зеленского победить Путина
18:30
Швейцария предоставит Украине свыше €1,2 млн на обучение и оборудование для разминирования
18:07
"Сосредоточились на содержании решения НАТО": Кулеба обсудил со Столтенбергом перспективы вступления Украины в Альянс
18:02
OPINION
Россияне не знают, что делать
17:26
Советник Байдена проведет в Дании встречу с ключевыми странами, не осудившими войну РФ, - FT
17:10
Партнерский материал
Не боявшийся экспериментировать народ: как Роттердам превратился в портовый город мирового уровня
17:08
Минздрав дал советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности
16:58
Людмила Лузан
Украина завоевала первое золото на Европейских Играх-2023 в гребле на каноэ-двойке
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV