В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании
Начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов якобы уезжал за границу - законно
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", - сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг Наталья Гуменюк.
По словам Гуменюк, начальник Одесского ТЦК Евгений Борисов предоставил все необходимые документы и якобы уезжал на лечение.
Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности. Служебное расследование не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.
Что известно о Евгении Борисове
В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания".
По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.
Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.
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