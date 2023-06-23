В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", - сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, начальник Одесского ТЦК Евгений Борисов предоставил все необходимые документы и якобы уезжал на лечение.

Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности. Служебное расследование не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Что известно о Евгении Борисове

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания".

По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.