В ОК "Юг" объяснили, почему российские корабли не решаются выйти из "зоны безопасности" недалеко от Крыма
Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские корабли маневрируют вдоль побережья Крыма за мысом Тарханкут
Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".
Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 9 кораблей и катеров. В частности речь идет об 1 большом десантном корабле, 2 надводных и 1 подводном ракетоносителе.
В готовности россиян более двух десятков высокоточных крылатых ракет типа "Калибр".
"Ограниченные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, они не решаются выходить из своей "зоны безопасности" за мысом Тарханкут, опасаясь наших средств поражения", - пишут в "Юге".
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