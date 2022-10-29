В ОК "Юг" объяснили, почему российские корабли не решаются выйти из "зоны безопасности" недалеко от Крыма

Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 9 кораблей и катеров. В частности речь идет об 1 большом десантном корабле, 2 надводных и 1 подводном ракетоносителе.

В готовности россиян более двух десятков высокоточных крылатых ракет типа "Калибр".

"Ограниченные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, они не решаются выходить из своей "зоны безопасности" за мысом Тарханкут, опасаясь наших средств поражения", - пишут в "Юге".

В пятницу, 28 октября, в Херсонской области российская авиация ударила по населенным пунктам Бериславского района.

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