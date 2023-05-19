Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона 19 мая.

На вопрос, почему раньше россияне массированно обстреливали Украину днем, а теперь делают это ночью, Гуменюк ответила: "Мы видим попытку действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны. Потому что ночью труднее проявлять цели".

Также, по ее словам, Россия стремится сеять хаос в обществе накануне важных перемен на фронте.