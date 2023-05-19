В ОК "Юг" объяснили, почему россияне начали массированно обстреливать Украину ночью, а не днем
Российская оккупационная армия начала массированно обстреливать Украину ночью, потому что в темное время суток труднее обнаруживать цели. Но есть и другие причины
Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона 19 мая.
На вопрос, почему раньше россияне массированно обстреливали Украину днем, а теперь делают это ночью, Гуменюк ответила: "Мы видим попытку действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны. Потому что ночью труднее проявлять цели".
Также, по ее словам, Россия стремится сеять хаос в обществе накануне важных перемен на фронте.
- В ночь на 19 мая россияне атаковали Львовскую, Киевскую и Кривой Рог. ПВО уничтожило три ракеты и 16 ударных дронов.
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