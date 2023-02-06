Об этом " 24 каналу " сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Черном море фиксируют шторм мощностью 5-6 баллов, а такие погодные условия очень критичны для мореходства и навигации кораблей.

"Одно из судов обеспечение осталось на боевом дежурстве для наблюдения за надводной ситуацией. Да и оно отправилось по направлению к пункту базирования. Скорее всего, также будет укрываться в бухтах из-за мощной штормовой погоды", - сказала Гуменюк.

"Также из-за такой погоды враг вряд ли может применить дроны-камикадзе, поскольку сила ветра очень мощная", – добавила она.