В ОК "Юг" объяснили, почему Россия не запускает по территории Украины "шахеды"
Россия не запускает по Украине дроны-камикадзе Shahed-136 из-за штормовой погоды. Собственно, из-за непогоды она завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
Об этом " 24 каналу " сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, в Черном море фиксируют шторм мощностью 5-6 баллов, а такие погодные условия очень критичны для мореходства и навигации кораблей.
"Одно из судов обеспечение осталось на боевом дежурстве для наблюдения за надводной ситуацией. Да и оно отправилось по направлению к пункту базирования. Скорее всего, также будет укрываться в бухтах из-за мощной штормовой погоды", - сказала Гуменюк.
"Также из-за такой погоды враг вряд ли может применить дроны-камикадзе, поскольку сила ветра очень мощная", – добавила она.
- Утром 3 февраля в Черном море находились два вражеских носителя "калибров" , общий залп которых составлял до 16 ракет.
- В последний раз кафиры запускали по Украине дроны-камикадзе в ночь на 26 января.
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