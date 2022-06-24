В ОК "Юг" объяснили, почему Россия бьет по больницам, школам и стадионам
Попадания российских ракет по таким объектам, как больница, детская спортшкола и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Противник продолжает оборонительные действия и контрбатарейную борьбу. В наличные силы активных действий не вел, новых ударных группировок не создавал. Тактика ракетных ударов продолжается, как средство боевого и психологического давления. Попадание ракет в такие социальные объекты, как больница, детская спортивная школа и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии. А точное уничтожение ракет нашими силами ПВО – красноречивое подтверждение, на чьей стороне правда", - говорится в отчете.
Информационные "мины" РФ
На фоне поступления вооруженной помощи от иностранных партнеров, широкого и насыщенного ее освещения мировыми средствами массовой информации – РФ вбрасывает месседжи о военном давлении на свободу слова в Украине.
Также речь идет о запланированных демонстрационных терактах для создания картинки именитым западным СМИ, которые набиты заставляют под "угрозой боевиков-азовцев" распространять информацию об искусственно созданных терактах, как о настоящих действиях рашистов.
Обращение к украинцам
Помните и учитывайте опасность, содержащуюся в прибрежных водах и побережье всего южного региона. Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней.
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