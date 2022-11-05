В ОК "Юг" объяснили, что стоит за маневрами РФ с уходом из Херсона
Россияне пытаются убедить, что уходят из Херсона, но на самом деле остаются в городе и обустраивают позиции
Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
"Россияне пытаются убедить в том, что они уходят. При том, что мы видим объективные данные – они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И, в частности, эти позиции, которые оборудованы на левом берегу, будут использованы для огневой поддержки на правом", - рассказала Гуменюк.
Она добавила, что таким образом оккупанты пытаются заманить ВСУ в населенные пункты и навязать там уличные бои.
"Населенный пункт – это всегда сложные уличные бои. Мы знаем и предполагаем развитие событий, которые россияне пытаются нам навязать и составляем свой стратегический план", – заверила Гуменюк.
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут освободить Херсон до конца ноября.
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