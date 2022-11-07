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В ОК "Юг" не видят признаков подготовки наступления из Приднестровья

7 ноября, 2022 понедельник
13:57
война с Россией

На территории "Приднестровской молдавской республики" признаков подготовки войск к наступлению пока нет

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Молдове и Приднестровье, несмотря на попытки пророссийских сил расшатывать общественно-политические настроения населения, обстановка стабильна. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено", - сказал он.

  • 28 октября издание The Washington Post сообщило, что ФСБ направило десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. Российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе.
  • 30 октября в Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор ", полиция задержала 79 человек. На митинге потребовали отставки действующего руководства страны.

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