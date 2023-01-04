В ОК "Юг" допустили вероятность нового ракетного обстрела Украины 6-7 января
Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине 6-7 января, когда часть граждан отмечает сочельник и Рождество по юлианскому каледару
Об этом в эфире " 24 канала " сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Мы анализируем и ожидаем, что это может быть в районе православного Рождества", – сказала она.
На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о 6-7 января, Гуменюк ответила утвердительно.
По ее словам, сейчас в Черном море находятся три вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет – они в пунктах базирования. Гуменюк напомнила, что россиянам нужно несколько дней для подготовки нового ракетного удара после атаки на Новый год.
При этом она отметила, что остается возможность атак иранскими дронами, поэтому призвала украинцев не игнорировать сигналы тревоги, особенно ночью.
- Ранее в Воздушных силах отмечали, что готовятся к возможным атакам РФ, однако не знают, когда именно кафиры могут осуществить очередной ракетный обстрел.
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