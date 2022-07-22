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В ОК "Юг" доложили, какая сейчас ситуация на Приднестровском направлении

22 июля, 2022 пятница
01:49
война с Россией Приднестровье

В оперативном командовании "Юг" заверили украинцев, что сейчас ситуация на Приднестровском направлении контролируема, а граница надежно защищена

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Приднестровское направление стабильно контролируют силы украинской обороны. Активность сил враждебных военных на территории Молдовы не наблюдается. Государственная граница надежно защищена.

"Не поддавайтесь панике и провокациям, воспринимайте критически и взвешенную информацию, доверяйте только достоверным официальным источникам и силам обороны. Враг пытается угрожать разрушениям не только инфраструктуры, но и устойчивости несгибаемого народа. Действуйте уверенно и оперативно по сигналам тревог. Будьте мудрыми и вы взвешены" - пишут в "Юге".

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