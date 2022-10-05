Об этом говорится на facebook-странице ОК "Юг".

"Напомним, что при приближении дрона-камикадзе, как правило, в воздухе слышна работа его двигателя, звук похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Следует оценить обстоятельства вокруг, держаться в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов, зданий, отделанных большим количеством стекла и декоративных элементов. Найдите укрытие, где переждать. Сохраняйте эмоциональное равновесие и сосредоточенность, не подвергайте себя лишней опасности, не смущайте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и проверенным источникам информации", - пишут в ОК.

Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области: Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.

За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.

На недавно освобожденных территориях Херсонской области подразделения Сил обороны сейчас закрепляют позиции и проводят стабилизационные мероприятия.

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