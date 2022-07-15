В ОК "Север" показали уничтожение склада с боеприпасами РФ
Оперативное командование "Север" показало работу 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, уничтожившей склад с боеприпасами РФ
Фото ОК "Север" обнародовали в telegram.
"Был вражеский склад боеприпасов и не стало… Работает артиллерия 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского", - написали военные под фотосравнением "до" и "после".
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