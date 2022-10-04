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В огромный особняк: редкий скелет тираннозавра продадут на аукционе

4 октября, 2022 вторник
05:39
Наука

В Christie's надеются, что 30 ноября на аукционе в Гонконге за скелет динозавра удастся выручить от 15 до 25 млн. долларов

Об этом сообщает Daily Mail.
Аукцион, назначенный на 30 ноября, станет первым случаем, когда скелет тираннозавра выставят на торги в Азии. Редкий скелет тиранозавра, известный под названием Шен, имеет колоссальные размеры: 43 фута в длину, 16 футов в высоту и 7 футов в ширину (12,2 метра в длину, 4,6 метра в высоту и 2,1 метра в высоту) и весит 1400 кг.
Скелет, принадлежащий частному коллекционеру, будет физически выставлен в театрально-концертном зале Victoria Theatre & Concert Hall в Сингапуре с 28 по 30 октября. Затем его перевезут на 1600 миль юго-западнее и выставят на аукцион в выставочном и конференц-центре Гонконга перед личным аукционом.
Сотрудники аукционного дома Christie's ожидают, что цена продаж будет в районе 120-200 миллионов гонконгских долларов (от 14 до 23,4 миллиона фунтов стерлингов или от 15 до 25 миллионов долларов). Ожидается, что покупателем-победителем может стать частный коллекционер-мультимиллионер, который хочет выставить Шен в своем огромном особняке – то, что стало предметом споров с палеонтологами.
"Для меня большая честь быть доверенным проведением первого в Азии аукциона скелета T. rex – это переломный момент для рынка в регионе", сказал Фрэнсис Белин, президент Christie's Asia Pacific.

"Это образец мирового класса для музеев и учреждений, и его аукцион в Гонконге в ноябре предлагает беспрецедентную возможность для коллекционеров Азиатско-Тихоокеанского региона обладать исключительной частью нашей глобальной природной истории", сообщил он.
"T.rex невероятно редки. Лишь один из 80 миллионов динозавров T. rex сохранился как окаменелость. Только два когда-либо были проданы на аукционе. Tиранозавр самый большой из всех динозавров, а Шен один из лучших", – говорит доктор. Джон Р. Наддс из Университета Манчестера, исследующего этот вид динозавров.

Тиранозавры – это вид динозавров, живший 68-66 миллионов лет назад на территории, которая сейчас является западной частью Северной Америки. Это воплощение эволюции плотоядных животных. Он имел сильнейшую силу укуса, самые большие орбиты среди всех позвоночных и мозг, который был чрезвычайно развит для динозавров.

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