Об этом сообщает Daily Mail.

Аукцион, назначенный на 30 ноября, станет первым случаем, когда скелет тираннозавра выставят на торги в Азии. Редкий скелет тиранозавра, известный под названием Шен, имеет колоссальные размеры: 43 фута в длину, 16 футов в высоту и 7 футов в ширину (12,2 метра в длину, 4,6 метра в высоту и 2,1 метра в высоту) и весит 1400 кг.

Скелет, принадлежащий частному коллекционеру, будет физически выставлен в театрально-концертном зале Victoria Theatre & Concert Hall в Сингапуре с 28 по 30 октября. Затем его перевезут на 1600 миль юго-западнее и выставят на аукцион в выставочном и конференц-центре Гонконга перед личным аукционом.

Сотрудники аукционного дома Christie's ожидают, что цена продаж будет в районе 120-200 миллионов гонконгских долларов (от 14 до 23,4 миллиона фунтов стерлингов или от 15 до 25 миллионов долларов). Ожидается, что покупателем-победителем может стать частный коллекционер-мультимиллионер, который хочет выставить Шен в своем огромном особняке – то, что стало предметом споров с палеонтологами.

"Для меня большая честь быть доверенным проведением первого в Азии аукциона скелета T. rex – это переломный момент для рынка в регионе", – сказал Фрэнсис Белин, президент Christie's Asia Pacific.

"Это образец мирового класса для музеев и учреждений, и его аукцион в Гонконге в ноябре предлагает беспрецедентную возможность для коллекционеров Азиатско-Тихоокеанского региона обладать исключительной частью нашей глобальной природной истории", – сообщил он.

"T.rex невероятно редки. Лишь один из 80 миллионов динозавров T. rex сохранился как окаменелость. Только два когда-либо были проданы на аукционе. Tиранозавр – самый большой из всех динозавров, а Шен – один из лучших", – говорит доктор. Джон Р. Наддс из Университета Манчестера, исследующего этот вид динозавров.

Тиранозавры – это вид динозавров, живший 68-66 миллионов лет назад на территории, которая сейчас является западной частью Северной Америки. Это воплощение эволюции плотоядных животных. Он имел сильнейшую силу укуса, самые большие орбиты среди всех позвоночных и мозг, который был чрезвычайно развит для динозавров.

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