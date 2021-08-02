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В ОГПУ заявили, что не меняли подследственность по делам Чауса

2 августа, 2021 понедельник
20:37

Офис генерального прокурора Украины не принимал решений по изменению подследственности уголовных производств по делу экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

НАБУ с 2016 года расследует производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. В этом деле бывший судья является подозреваемым и в 2017 году ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время СБУ осуществляет досудебное расследование в производстве по факту похищения Чауса во время пребывания за границей, а также незаконной переправки его через госграницу Украины. 30 июля экс-судью признали потерпевшим и допросили по данному делу.

"По заявлению потерпевшего, следователем ГСУ СБУ было принято решение о применении в отношении него мер безопасности, направленных на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что разные процессуальные статусы Чауса по уголовным делам не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования.

"Офис Генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине.
  • Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
  • Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
  • Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, пребывающим в СБУ.

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СБУ
НАБУ
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