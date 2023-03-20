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В Офисе Зеленского заявили, что ордер на арест Путина делает невозможными любые переговоры с РФ

20 мартa, 2023 понедельник
11:54
Украина На фото Михаил Подоляк

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента России Владимира Путина делает невозможными любые переговоры с РФ по окончании войны

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Юридическая фиксация действующего президента РФ как безусловного международного преступника прямо означает: никаких переговоров с нынешней российской элитой; никакого возвращения РФ в мировую политику в довоенном статусе; никакой отмены санкций, пока лицо Путина представляет Россию", - написал он.

  • 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в насильственной депортации украинских детей.
  • В Китае заявили , что Международный уголовный суд, издавший ордер на арест Путина, должен занять "справедливую позицию".
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