В Офисе Зеленского заявили, что ордер на арест Путина делает невозможными любые переговоры с РФ
Выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента России Владимира Путина делает невозможными любые переговоры с РФ по окончании войны
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Юридическая фиксация действующего президента РФ как безусловного международного преступника прямо означает: никаких переговоров с нынешней российской элитой; никакого возвращения РФ в мировую политику в довоенном статусе; никакой отмены санкций, пока лицо Путина представляет Россию", - написал он.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в насильственной депортации украинских детей.
- В Китае заявили , что Международный уголовный суд, издавший ордер на арест Путина, должен занять "справедливую позицию".
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