Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Юридическая фиксация действующего президента РФ как безусловного международного преступника прямо означает: никаких переговоров с нынешней российской элитой; никакого возвращения РФ в мировую политику в довоенном статусе; никакой отмены санкций, пока лицо Путина представляет Россию", - написал он.