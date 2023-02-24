В Офисе Зеленского прокомментировали "мирный план" Китая

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter , комментируя так называемый мирный план Китая.

"Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида", - высказался Подоляк.

"Позиция Украины известна: вывод российских войск к границам 1991 года", - добавил он.