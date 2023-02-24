В Офисе Зеленского прокомментировали "мирный план" Китая
"Мирный план", предусматривающий лишь "прекращение огня", будет означать дальнейшую оккупацию Украины Россией. Позиция Киева – вывод всех российских войск
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter , комментируя так называемый мирный план Китая.
"Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида", - высказался Подоляк.
"Позиция Украины известна: вывод российских войск к границам 1991 года", - добавил он.
- Китай опубликовал документ с позицией по поводу "политического урегулирования" войны России против Украины. В официальном заявлении Китай не поддержал Украину, а призвал прекратить "односторонние санкции". В документе называют войну "кризисом".
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