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В Офисе Зеленского объяснили, почему не комментируют ситуацию с главой Днепропетровской ОВА

8 ноября, 2022 вторник
11:25
Криминал Подоляк

В Офисе президента не хотят комментировать ситуацию с главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко, опираясь исключительно на журналистское расследование

Об этом заявил в интервью Радио Свобода советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, ОП намерено дождаться выводов следствия и только тогда комментировать.

"Любую ответственность мы должны нести. В политическом смысле, безусловно. Потому что это вертикаль президента. Но между тем, это было заявлено журналистское расследование. На основании журналистского расследования проводятся следственные действия. После того, как будут получены все объяснения от областной администрации, от компании, которая занимается, а насколько я понимаю, там есть определенные документы, которые будут истребованы в рамках уголовного дела, после чего будут ответы на вопросы, после ответов на вопросы будут уже необходимы политические или информационные выводы сделаны и так далее. И тогда прокомментируем эту тему", – сказал Подоляк.

"Почему? Потому что спекулятивно выглядит. Есть расследование, есть определенная работа уже следственных органов, но еще нет выводов, а мы уже будем комментировать, как именно Офис президента. Это немного странновато, на мой взгляд", - добавил он.

  • Журналисты "Схем" выяснили, что компания, которая освоила уже 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области. Эта компания принадлежит близкой подруге Резниченко. САП открыла производство.

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