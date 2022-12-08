Об этом по результатам рабочего визита в Одессу сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"После обстрелов 5 декабря энергетическая система города и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего... Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии", - написал он в Telegram.

По его словам, специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети.

"Также решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически всех громад области", - отметил Тимошенко.

8 декабря на территории Киевской и Одесской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Укрэнерго заявило , что 8 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

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