В Офисе президента заявили, что Одесса скоро может перейти на стабилизационные графики отключений электроэнергии
Одесса, наиболее пострадавшая от российских атак 5 декабря, вскоре может перейти на стабилизационные графики отключений электроэнергии
Об этом по результатам рабочего визита в Одессу сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
"После обстрелов 5 декабря энергетическая система города и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего... Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии", - написал он в Telegram.
По его словам, специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети.
"Также решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически всех громад области", - отметил Тимошенко.
- 8 декабря на территории Киевской и Одесской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
- Укрэнерго заявило , что 8 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
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