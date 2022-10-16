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В Офисе президента увидели четыре признака начала демонтажа режима Путина

16 октября, 2022 воскресенье
12:03
война с Россией Путин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что проблемы с мобилизацией и конфликты в Кремле свидетельствуют, что в России начался процесс демонтажа путинского режима

Об этом Подоляк написал в twitter.

По его словам, процесс демонтажа режима Владимира Путина находится в разгаре, о чем свидетельствуют сразу четыре фактора.

"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре: тотальная мобилизационная зачистка улиц городов, быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве, самострелы мобилизованных в Белгороде, аресты генералов и конфликт в ближнем окружении. Гениальный трехдневный "стратег", - написал Подоляк.

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Владимир Путин
мобилизация
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