В Офисе президента увидели четыре признака начала демонтажа режима Путина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что проблемы с мобилизацией и конфликты в Кремле свидетельствуют, что в России начался процесс демонтажа путинского режима
Об этом Подоляк написал в twitter.
По его словам, процесс демонтажа режима Владимира Путина находится в разгаре, о чем свидетельствуют сразу четыре фактора.
"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре: тотальная мобилизационная зачистка улиц городов, быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве, самострелы мобилизованных в Белгороде, аресты генералов и конфликт в ближнем окружении. Гениальный трехдневный "стратег", - написал Подоляк.
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