Об этом Подоляк написал в twitter.

По его словам, процесс демонтажа режима Владимира Путина находится в разгаре, о чем свидетельствуют сразу четыре фактора.

"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре: тотальная мобилизационная зачистка улиц городов, быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве, самострелы мобилизованных в Белгороде, аресты генералов и конфликт в ближнем окружении. Гениальный трехдневный "стратег", - написал Подоляк.

15 октября на военном полигоне Западного военного округа ВС РФ в поселке Солоты Валуйковского района Белгородской области России, двое мобилизованных открыли огонь по присутствующим на занятии по огневой подготовке, погибли 11 человек.

16 октября стало известно, что в Москве паркинги начали готовить под бомбоубежища.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb