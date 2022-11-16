Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона 16 ноября, передает РБК-Украина.

"По срокам, это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", - отметил Тимошенко .

По его словам, ситуацию в Украине удалось стабилизировать, однако во всех областях действуют почасовые графики отключения света, а в некоторых реигонах – и аварийные.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

В Минобороны РФ подтвердили, что целились в энергетические объекты Украины.

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