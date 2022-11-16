В Офисе президента утверждают, что возобновление энергетики после ударов может занять до двух недель
Восстановление объектов энергетики после российских ракетных ударов 15 ноября может продолжаться от двух дней до двух недель
Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона 16 ноября, передает РБК-Украина.
"По срокам, это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", - отметил Тимошенко .
По его словам, ситуацию в Украине удалось стабилизировать, однако во всех областях действуют почасовые графики отключения света, а в некоторых реигонах – и аварийные.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.
- В Минобороны РФ подтвердили, что целились в энергетические объекты Украины.
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