Об этом он сказал в эфире телемарафона 21 ноября, передают " Новости Донбасса ".

По его словам, блекаута не будет, а в случае пропажи электричества на несколько суток будут работать пункты обогрева.

"Я хотел бы успокоить – выезжать из страны точно не надо будет. Не будет общего блекаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но уже есть понимание, что в любом случае работает ГСЧС, областные власти для того, чтобы разворачивать пункты обогрева", - сказал Тимошенко.

По словам заместителя руководителя ОП, энергетики могут налаживать электроснабжение в течение двух-трех суток.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее советовал тем, кто может выезжать из Украины на зиму. Еще он говорил , что сейчас 40% потребителей испытывают проблемы с электричеством.

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