Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости В Офисе президента убеждены, что Украина получит истребители

В Офисе президента убеждены, что Украина получит истребители

16 февраля, 2023 четверг
14:16
Новости ОПУ

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил: власти Украины убеждены, что рано или поздно союзники примут решение о передаче Украине истребителей

Об этом замруководителя ОПУ заявил в интервью журналистам Радио Свобода.

"Нам нужны, да, самолеты. Поэтому все время и во время каждого "Рамштайна", и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами эти вопросы обсуждаются... Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение - договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем учить пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники", - сказал он.

Так, Игорь Жовква отметил необходимость обучения украинских пилотов еще до принятия решения союзниками о передаче истребителей.

"Так же как ждать танки, но начинать учиться на этих танках. Ждать дальнобойных систем артиллерии, но начинать учиться на этих системах. Это разного типа системы, они кардинально отличны от образцов еще советского вооружения, которое сейчас используют украинские военнослужащие", - заявил замруководителя Офиса президента.

  • Напомним, 31 января президент Литвы Гитанас Науседа поддержал передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, подчеркнув, что они являются важной помощью на этом этапе войны.
  • Эксочельщик Пентагона Марк Эспер также призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
  • Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
  • Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.
  • Президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели".
  • После официального запроса Украины Словакия может начать переговоры с Европейской комиссией по условиям передачи истребителей МиГ-29 для ВСУ.
  • Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн" сказал , что фокус нынешней встречи был направлен на понимание целостной картины по вооружению, которое предоставляется Украине. Он утверждал, что об истребителях пока нет объявлений.
  • Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако есть ограничения на такую помощь.
Читайте также:
18 февраля, 2023 суббота
Бахмут – это хорошая жаровня для уничтожения врага, – военный эксперт Свитан
Олександр Усик
18 февраля, 2023 суббота
Усик ответил на ультиматум Фьюри
прем'єр-міністрерка Фінляндії Санна Марін
18 февраля, 2023 суббота
Премьер Финляндии назвала ошибку Запада, которая подтолкнула Путина к войне с Украиной
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.36
    Покупка 39.36
    Продажа 40.01
  • EUR
    Покупка 41.48
    Продажа 42.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
19 февраля
11:30
В Украине из-за агрессии РФ пострадали 1385 детей: погибли 461, 924 получили ранения
11:25
Инфографика
Курс валют 17 февраля: какие цены на доллар и евро в Украине
11:17
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, - Укрэнерго
11:09
Ломаченко несколько недель назад покинул Украину
10:48
Эксклюзив
Если Россия устроит масштабную воздушную атаку Украины, то большая часть самолетов РФ будет уничтожена в первые минуты, – военный эксперт Селезнев
10:42
Кулеба обсудил возобновление мира в Украине с главным дипломатом Китая
10:21
Биатлон: Олимпийская чемпионка с Украины снялась с последней гонки ЧМ-2023
10:06
F-16
F-16 и дальнобойные ракеты помогут Украине победить на фронте, - командующий силами НАТО в ЕС
10:01
OPINION
Сегодня мобилизация = выживание
09:54
Британская разведка объяснила, зачем РФ запускает в Украину воздушные шары
09:39
Утром россияне ударили по Дружковке Донецкой области, повреждены дома и авто
09:24
Виктор Орбан
"Это не наша война": Орбан призвал ЕС отказаться от поддержки Украины
09:22
Финляндия готова вступить в НАТО, даже если заявку Швеции не ратифицируют
09:02
В Новой Зеландии бушевал циклон "Габриэль", унесший жизни 11 человек, тысячи - пропавшие без вести
08:40
КНДР подтвердила испытание межконтинентальной баллистической ракеты и назвала это "непреодолимой ядерной контратакой"
08:38
OPINION
Искусственный интеллект и мир
08:24
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 590 военных РФ, 7 танков и 2 крылатые ракеты
08:10
Макрон заявил, что Франция никогда не будет иметь намерений "раздавить" Россию
08:09
OPINION
Алексей Голобуцкий
НАТО провоцирует Россию, чтобы узнать состояние ее ядерного потенциала
07:56
Россияне обстреляли Никополь: повреждены дома
07:39
Израиль нанес ракетный удар по зданию в центре Дамаска, пятеро погибших, - Reuters
07:25
Россия может получать нелетальную военную помощь от Китая, - СМИ
07:03
Правительство США говорило с Илоном Маском об использовании интернета Starlink в Украине.
06:51
Генштаб: в Крыму родственники мобилизованных массово жалуются на нарушение прав военнослужащих
06:30
ISW: российские добровольцы не получают обещанную денежную компенсацию от власти
01:30
ВСУ ликвидировали трех российских старших лейтенантов, - офицер Штефан
00:44
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
2023, суббота
18 февраля
23:59
Украинец Соболь отдал первый ассист за французский "Страсбур". Его команда победила "Анже"
23:24
На оккупированных территориях рашисты не могут найти партизан. Вынуждены предлагать рубли "информаторам", - Центр нацсопротивления
22:13
Россия распространила фейк о "военно-полевых госпиталях" в образовательных учреждениях Киева, - КГГА
22:00
Эксклюзив
Ближний Восток, Кавказ, Закавказье в ближайшие десятилетия переживут множество войн, - Фейгин
22:00
OPINION
Трудно ли было поверить в то, что мы есть?
21:59
Россияне обстреляли 4 общины Сумской области. Уничтожили дома и домохозяйства, поврежден автомобиль
21:46
Эксклюзив
Виталий Портников
Си Цзиньпину выгодно оставить Беларусь агентом собственного влияния в Европе: Портников о визите Лукашенко в Китай
21:37
"Хочу отметить каждого и каждую, кто обороняет Донетчину": Зеленский отметил пять бригад
21:18
Каждый удар РФ по Украине будет иметь юридические последствия, - Зеленский
21:12
Польская граница
Беларусь не пропускает польские фуры из Литвы и Латвии. Польша обещает "идентичную реакцию"
21:03
Неймар
Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
21:00
Ермак предложил принять документ, который станет "промежуточным этапом" перед членством в НАТО
20:47
Байден готовит обращение к Путину и россиянам
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV