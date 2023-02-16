В Офисе президента убеждены, что Украина получит истребители

Об этом замруководителя ОПУ заявил в интервью журналистам Радио Свобода.

"Нам нужны, да, самолеты. Поэтому все время и во время каждого "Рамштайна", и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами эти вопросы обсуждаются... Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение - договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем учить пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники", - сказал он.

Так, Игорь Жовква отметил необходимость обучения украинских пилотов еще до принятия решения союзниками о передаче истребителей.

"Так же как ждать танки, но начинать учиться на этих танках. Ждать дальнобойных систем артиллерии, но начинать учиться на этих системах. Это разного типа системы, они кардинально отличны от образцов еще советского вооружения, которое сейчас используют украинские военнослужащие", - заявил замруководителя Офиса президента.