В Офисе президента убеждены, что Украина получит истребители
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил: власти Украины убеждены, что рано или поздно союзники примут решение о передаче Украине истребителей
Об этом замруководителя ОПУ заявил в интервью журналистам Радио Свобода.
"Нам нужны, да, самолеты. Поэтому все время и во время каждого "Рамштайна", и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами эти вопросы обсуждаются... Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение - договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем учить пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники", - сказал он.
Так, Игорь Жовква отметил необходимость обучения украинских пилотов еще до принятия решения союзниками о передаче истребителей.
"Так же как ждать танки, но начинать учиться на этих танках. Ждать дальнобойных систем артиллерии, но начинать учиться на этих системах. Это разного типа системы, они кардинально отличны от образцов еще советского вооружения, которое сейчас используют украинские военнослужащие", - заявил замруководителя Офиса президента.
- Напомним, 31 января президент Литвы Гитанас Науседа поддержал передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, подчеркнув, что они являются важной помощью на этом этапе войны.
- Эксочельщик Пентагона Марк Эспер также призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
- Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
- Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.
- Президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели".
- После официального запроса Украины Словакия может начать переговоры с Европейской комиссией по условиям передачи истребителей МиГ-29 для ВСУ.
- Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн" сказал , что фокус нынешней встречи был направлен на понимание целостной картины по вооружению, которое предоставляется Украине. Он утверждал, что об истребителях пока нет объявлений.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако есть ограничения на такую помощь.
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