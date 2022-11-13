В Офисе президента спрогнозировали, когда РФ "созреет" до вывода войск и переговоров
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия будет вынуждена вывести войска из Украины и начать переговоры после освобождения Донецка или Луганска
Об этом Подоляк написал в twitter.
По его словам, в России стремительно снижается поддержка войны против Украины, однако страна-агрессор еще не "созрела" до настоящих переговоров.
"Д — деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха до сапожника формируется мнение: "Пора заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела до настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска ", – убежден Подоляк.
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11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией при условии, что она признает себя оккупантом.
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