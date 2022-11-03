В Офисе президента сообщили о десяти погибших за минувшие сутки гражданских

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Наибольшее количество погибших – в Донецкой области.

"Донецкая область — восемь погибших (в том числе обнаружены четверо убитых ранее), пять раненых. Харьковская область — двое погибших (в частности, один взорвался на мини), семь раненых (в том числе один на мини). Херсонская область — четверо раненых", – пересчитал Тимошенко.

За сутки 1 ноября в результате агрессии России погибли 9 гражданских граждан Украины, еще 19 получили ранения.

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