В Офисе президента сообщили о десяти погибших за минувшие сутки гражданских
Из-за вооруженной агрессии России против Украины за минувшие сутки, 2 ноября, погибли десять человек, еще 16 получили ранения
Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Наибольшее количество погибших – в Донецкой области.
"Донецкая область — восемь погибших (в том числе обнаружены четверо убитых ранее), пять раненых. Харьковская область — двое погибших (в частности, один взорвался на мини), семь раненых (в том числе один на мини). Херсонская область — четверо раненых", – пересчитал Тимошенко.
- За сутки 1 ноября в результате агрессии России погибли 9 гражданских граждан Украины, еще 19 получили ранения.
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