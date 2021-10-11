В Офисе президента рассматривают новые ограничения для невакцинированных от COVID-19
В Офисе президента рассматривают возможность разрешения пребывания в учреждениях питания и общественном транспорте при наличии сертификата о вакцинации
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость разъяснительной работы в отношении всех мероприятий. в частности ограничений, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди украинцев с помощью масштабной информационной кампании.
Отмечается, что в Офисе президента в очередной раз подчеркнули, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, пока 97% госпитализированных с COVID-19 являются невакцинированными.
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