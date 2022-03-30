В Офисе президента рассказали, при каких условиях Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Подоляка, сейчас референдум невозможно провести из-за военного положения, а процедура его запуска станет возможной только после того, как российские войска покинут территорию Украины.

"Безусловно, референдум не будет происходить сегодня, потому что у нас военное положение. Идет война. Процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная, и мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут территорию Украины", - сказал Подоляк.

29 марта в Стамбуле состоялись переговоры Украины с РФ, в ходе которых обсудили международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.

29 марта на переговорах с Россией в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств.

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