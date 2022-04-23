Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Подоляк заявил, что президент глубоко в теме, понимает все риски, которые содержит любой план освобождения города, с точки зрения освобождения находящихся там людей. "Безусловно, мы используем все возможные пути решения", - сказал советник главы ОПУ.

"Первое, мы бы провели там определенный раунд переговоров и забрали своих людей. Второе – это могут быть другие гуманитарные коридоры. Третье – это может быть страна-посредник. Например, Турция уже предлагала забрать морским путем людей. Четвертое – это, безусловно, может быть военная деблокада через некоторое время, если ВСУ наработает реалистичный план", - назвал Подоляк возможные варианты деблокады.

"Для нас принципиально забрать всех людей, которые сегодня находятся в Мариуполе в бесчеловечных условиях. Они все герои. Каждый час, каждую минуту мы занимаемся тем, что пытаемся найти какое-то решение для освобождения наших военных и мирных жителей. Президент занимается этим лично", - подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Напомним, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила , что 23 апреля в Мариуполе могут открыть гуманитарный коридор для гражданских.

Российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма.

21 апреля не удалось провести запланированную эвакуацию гражданских из заблокированного города.

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