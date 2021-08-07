В Офисе президента рассказали, на что потратят $2,7 млрд от МВФ

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко, сообщает Украина 24 .

По его словам, Украина использует новый транш МВФ на стимулирование экономического развития в средней и долгосрочной перспективе.

"Часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительную часть - в следующем году. Речь идет об использовании этих средств не на текущее потребление, а чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном промежутке времени ", - сказал Устенко.

Он уточнил, что средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например на машиностроение.

Напомним, 3 августа Международный валютный фонд утвердил выделение $2,7 млрд для Украины.

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