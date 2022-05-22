В Офисе президента рассказали, какого оружия не хватает Украине
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина все еще испытывает нехватку тяжелого вооружения
Об этом он сообщил в telegram .
По его словам, Украине нужно больше тяжелого вооружения.
"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы. Мы до сих пор ждем реактивных систем залпового огня MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений", - написал Ермак.
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9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
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