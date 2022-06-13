Об этом Подоляк написал в twitter .

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть россиян из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 реактивных систем залпового огня; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000"

Он добавил, что ожидает от западных партнеров соответствующего решения 15 июня, когда в Брюсселе состоится встреча контактной группы министров обороны.

13 июня советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны 100 дальнобойных артиллерийских систем.

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