В Офисе президента рассказали, какое оружие необходимо, чтобы выкинуть РФ из Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы над Россией необходимо установить паритет в тяжелом вооружении
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть россиян из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 реактивных систем залпового огня; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000"
Он добавил, что ожидает от западных партнеров соответствующего решения 15 июня, когда в Брюсселе состоится встреча контактной группы министров обороны.
- 13 июня советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны 100 дальнобойных артиллерийских систем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.02
Покупка 34.02Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное