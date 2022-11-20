Об этом Подоляк заявил в интервью AFP, сообщает France 24 .

"Нам еще нужно 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, сотня артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, включая грозных американских HIMARS, которые Украина уже имеет, а также 10-15 противоракетных систем ПВО, чтобы закрыть небо", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Украине также нужны американские ракеты ATACMS, которые имеют радиус действия 300 км, в то время как дальность вооружения, которое сейчас располагает ВСУ, чуть превышает 80 км.

По мнению Подоляка, такие ракеты приблизили бы конец войны и позволили Украине уничтожить крупные российские военные склады, расположенные глубоко в оккупированных районах. Он подчеркнул, что Украине не нужно атаковать военные цели внутри России.

"Война закончится, когда мы возобновим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украины", - подытожил Подоляк.

17 ноября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по итогам Рамштана-7 Украина получит системы ПВО , артиллерию, боеприпасы и зимнее снаряжение.

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