В Офисе президента рассказали, каких видов вооружения не хватает Украине для победы над РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны против России, Украине не хватает танков, бронетранспортеров, РСЗО и дальнобойных ракет к ним
Об этом Подоляк заявил в интервью AFP, сообщает France 24 .
"Нам еще нужно 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, сотня артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, включая грозных американских HIMARS, которые Украина уже имеет, а также 10-15 противоракетных систем ПВО, чтобы закрыть небо", – сказал Подоляк.
Он добавил, что Украине также нужны американские ракеты ATACMS, которые имеют радиус действия 300 км, в то время как дальность вооружения, которое сейчас располагает ВСУ, чуть превышает 80 км.
По мнению Подоляка, такие ракеты приблизили бы конец войны и позволили Украине уничтожить крупные российские военные склады, расположенные глубоко в оккупированных районах. Он подчеркнул, что Украине не нужно атаковать военные цели внутри России.
"Война закончится, когда мы возобновим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украины", - подытожил Подоляк.
- 17 ноября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по итогам Рамштана-7 Украина получит системы ПВО , артиллерию, боеприпасы и зимнее снаряжение.
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