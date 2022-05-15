В Офисе президента рассказали, что нужно Украине, чтобы победить РФ в этом году
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для победы над Россией в этом году Украине нужны реальное нефтяное эмбарго, танки, самолеты и артиллерия
Об этом Подоляк написал в twitter .
По его словам, Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. "Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - призвал Подоляк.
- 10 мая президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Словакии заявил, что для победы над Россией нужны оружие, санкции и ускорение членства Украины в Европейском Союзе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное