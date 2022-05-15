В Офисе президента рассказали, что нужно Украине, чтобы победить РФ в этом году

Об этом Подоляк написал в twitter .

По его словам, Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. "Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - призвал Подоляк.

10 мая президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Словакии заявил, что для победы над Россией нужны оружие, санкции и ускорение членства Украины в Европейском Союзе.

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