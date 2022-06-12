В Офисе президента работают над отменой таможенной пошлины для торговли в Британии, Австралии и других странах.
Владимир Зеленский рассказал о работе по облегчению доступа украинских товаров на рынки мира
Об этом шла речь в вечернем обращении президента.
"Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим в ближайшее время заработает с Британией. Ожидаем либерализации торговли от Австралии", - сказал он.
По его словам, сегодня, 12 июня, началась конференция членов Всемирной торговой организации. Во время мероприятия могут быть приняты решения и об отмене других ограничений для торговли Украины.
"Сегодня началась министерская конференция членов Всемирной торговой организации. Перед ее началом представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной, и я благодарен им – каждому и каждому – за это. А по результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятия решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии", - сообщил президент.
Также Зеленский добавил, что каждый день работает с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины. Он сказал: "нашим государством сделано все ради положительного ответа. Вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров".
- 9 мая Канада отменила в год все пошлины на украинские товары.
- В этот же день США в год отказались от пошлин на украинскую сталь.
- 24 мая Совет ЕС принял отменить на один год импортные пошлины на все товары из Украины.
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