Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии Укринформу.

"Безусловно, обсуждать войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения может любой субъект глобальной политики, в том числе и Ватикан... Однако итоговые инициативы должны быть согласованы с Украиной и будут согласованы в любом случае. Ведь именно субъектность Украины сегодня является абсолютно определяющей. Судьбу Украины без участия Украины никто не будет решать, и это аксиоматично", - сказал он, комментируя заявление Папы Римского о его якобы участии в "секретной миротворческой миссии" в Украине.

По словам Подоляка, для Украины и ее ключевых партнеров отправной точкой урегулирования уже является четкая формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским. Советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина не уступит ни одного метра территории.