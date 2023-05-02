В Офисе президента прокомментировали заявление Папы Римского об участии в "секретной миротворческой миссии" в Украине
Ватикан может обсуждать российскую вооруженную агрессию, искать пути ее завершения, однако все инициативы должны быть согласованы с Украиной
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии Укринформу.
"Безусловно, обсуждать войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения может любой субъект глобальной политики, в том числе и Ватикан... Однако итоговые инициативы должны быть согласованы с Украиной и будут согласованы в любом случае. Ведь именно субъектность Украины сегодня является абсолютно определяющей. Судьбу Украины без участия Украины никто не будет решать, и это аксиоматично", - сказал он, комментируя заявление Папы Римского о его якобы участии в "секретной миротворческой миссии" в Украине.
По словам Подоляка, для Украины и ее ключевых партнеров отправной точкой урегулирования уже является четкая формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским. Советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина не уступит ни одного метра территории.
- 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
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